Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1», передает РИА Новости 5 июня

«Список узнают в свое время адресаты», — отметил премьер.

Он также выразил надежду на то, что «разгоряченные головы остудятся».

Головченко добавил, что в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, особенно из тех стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики.

«Это Польша, Литва, Латвия, к сожалению, с недавнего времени и Украина. Поэтому я хотел бы, чтобы политики подумали о судьбах своих бизнесов», — сказал он.

Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair после предупреждения о заложенной на борту бомбе.

В ходе проверки документов был задержан находившийся на борту белорусский гражданин Роман Протасевич, сооснователь и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве. Также было объявлено о подготовке санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.