«Список узнают в свое время адресаты», — отметил премьер.
Он также выразил надежду на то, что «разгоряченные головы остудятся».
Головченко добавил, что в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, особенно из тех стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики.
«Это Польша, Литва, Латвия, к сожалению, с недавнего времени и Украина. Поэтому я хотел бы, чтобы политики подумали о судьбах своих бизнесов», — сказал он.
По словам премьер-министра, ущерб от финансовых и торговых ограничений Запада вряд ли будет выше 3% ВВП. При этом он отметил, что в Минске не будут сидеть и ждать, пока страна ощутит кумулятивный эффект от санкций. Головченко также заявил, что у него нет опасений за внешнеполитическое будущее страны.
23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair после предупреждения о заложенной на борту бомбе.
В ходе проверки документов был задержан находившийся на борту белорусский гражданин Роман Протасевич, сооснователь и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве. Также было объявлено о подготовке санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.