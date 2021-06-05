Судя по периодическим возмущённым заявлениям президента Александра Лукашенко из Минска известно, что РФ отвечает на блокировку интеграции сокращением финансовой помощи и постепенным вытеснением белорусских производителей со своих рынков. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Роман Головченко заявил, что республика почти завершила стадию согласования программ по интеграции с Россией, и подчеркнул, что их реализация не приведет к потере суверенитета страны.

Этот процесс не приобретает обвального характера, меры воздействия применяются точечно, а не системно, поскольку задача заключается не в том, чтобы уничтожить белорусскую экономику и дестабилизировать государство, а в том, чтобы принудить белорусские власти (хоть нынешние, хоть будущие) к конструктиву, отметил эксперт.

«России нужна полноценная интеграция со своим союзником, ради этого она многое терпит, продавливая свою позицию постепенно, очень медленно, чтобы не дай Бог не сломать хрупкую белорусскую государственность», — написал Ищенко.

Политолог добавил, что в будущем президентам предстоит перекроить планы экономической интеграции с учётом вновь возникших обстоятельств, причём сделать это так, чтобы не слишком напрягать Россию, но и не слишком экономить на Белоруссии.