Если Россия будет вести себя разумно с финансовой и политической точки зрения, то она не попадет в зависимость от Китая. Если же она сложит все яйца в одну корзину, то пострадает. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«На сегодняшний день мы нужны Китаю гораздо больше, чем Китай нам. В условиях давления США и попыток уничтожить Китай как экономическую и политическую державу (у Вашингтона также есть планы расчленения территории Китая) Россия для Китая незаменимый политический союзник, который гарантирует его физическое выживание», — пояснил Зубец.

Для России же Китай очень важный союзник и партнер, но не экзистенциальный, поэтому Пекин гораздо больше заинтересован в России, чем Москва в Китае, заключил собеседник издания.

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