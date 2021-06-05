Эксперт считает, что Россия может интегрироваться в экономическое пространство Китая, и с Россией и всеми остальными этот экономический кластер будет составлять около 1,5 млрд человек.
«На сегодняшний день мы нужны Китаю гораздо больше, чем Китай нам. В условиях давления США и попыток уничтожить Китай как экономическую и политическую державу (у Вашингтона также есть планы расчленения территории Китая) Россия для Китая незаменимый политический союзник, который гарантирует его физическое выживание», — пояснил Зубец.
Для России же Китай очень важный союзник и партнер, но не экзистенциальный, поэтому Пекин гораздо больше заинтересован в России, чем Москва в Китае, заключил собеседник издания.
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