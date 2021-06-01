Сегодня в мире происходит игра в музыкальные стулья: держава, которая не успеет занять позицию в мировом экономическом и политическом пространстве, потеряет их навсегда, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Ранее бывший замминистра обороны США Джед Баббин выразил мнение, что Байден уступил Путину еще до саммита, отказавшись от введенных Трампом санкций против «Северного потока – 2».

- Алексей Николаевич, это рассуждения в категории «зрада/перемога» или в его словах есть логика?

— Логика есть. Она состоит в том, что для Трампа «Северный поток – 2» был угрозой, потому что он в значительной степени опирался на ресурсы сланцевой индустрии, а Байден опирается на ресурсы финансистов. Ему неинтересно, откуда Европа будет брать газ. Ему важно, чтобы Европа не пыталась отделиться от Америки и укреплять собственную финансовую независимость. Байден опирается на финансистов, которые заинтересованы в том, чтобы зона хождения доллара развивалась как можно быстрее и чтобы этому развитию ничего не угрожало.

В этом смысле конфликт с Китаем — это не конфликт вокруг импорта китайских товаров. Просто Китай хочет создать собственную финансовую зону, где основной валютой будут юань и золото. Та же самая история с Европой. Байдену интересно, чтобы доллар свободно ходил по Европе, а финансовые корпорации, которые стоят за его спиной, не вытесняли бы с европейского рынка.

Поэтому рассуждать терминами «зрада/перемога» в этой ситуации довольно глупо. Байден отстаивает интересы тех людей, которые ему помогли избраться. Мы же понимаем, что выборы президента США – 2020 были откровенным переворотом, слава богу, невооруженным. Люди, которые стоят за его спиной, готовы на все. И в этих раскладах, когда речь идет о будущем США, судьба той же Украины не учитывается ни в малейшем виде.

Более того, звучавшие в последнее время заявления Зеленского и его окружения о том, что Запад их бросил, нацелены не на Запад. Основная аудитория этих заявлений — население Украины. Ему необходимо каким-то образом оправдать, что он ничего не добился на пути интеграции в Европу и НАТО. И ему сейчас нужно найти крайнего, и виновниками будут как раз Европа и Америка. Мол, я не могу вступить в НАТО, потому что они не хотят меня туда брать.

Это «запланированная обида», это эмоции. Она ставит своей целью спасти остатки рейтинга Зеленского в том плане, что главными виновниками всех бед будет не только Россия, а ЕС и НАТО. Это попытка сымитировать «синдром заложника», при котором «брошенные» украинские граждане будут сплачиваться вокруг Зеленского. Так что это интересный и хорошо рассчитанный пиар-ход. Его окружение в пиаре понимают хорошо.

- Будет ли у Украины еще хоть какой-то шанс обрести субъектность?

— Украина стала неполноценным политическим игроком еще при Януковиче. Вся история вокруг соглашения об ассоциации с ЕС и возможность манипулировать украинскими властями привела к тому, что из субъекта превратилась в поле боя и субъект. Ровно с тех времен Запад не признает Украину полноценным политическим игроком, и это закончилось для Украины плохо в 2014 году.

Время уже потеряно для того, чтобы Украина снова стала полноценным игроком. В мире происходит некая игра в музыкальные стулья. Кто не успеет занять какую-то позицию в мировом экономическом и политическом пространстве и как-то защитить свои национальные интересы, тот их потеряет навсегда.

И в нынешнем формате власти у Украины нет шансов стать полноценным игроком. В силу того что они потеряли экономический потенциал и суверенитет в части принятия военно-политических решений, вернуться за стол игроков у них нет возможности. США так или иначе могут выражать их интересы. Но самостоятельно выражать свои интересы они не могут.

Тем более что Зеленский принял достаточно неглупое для себя решение, которое состоит в том, чтобы для сохранения власти прислониться к кому-то из сильных игроков, а сильным игроком на Украине сегодня являются США. «Коллективный Зеленский» добровольно превратился в вассала США, чтобы сохранить свою власть, свои деньги и, вполне возможно, переизбраться на следующий срок, стать еще богаче и стать крупным украинским олигархом.

Сергей Марков: Россия должна потребовать от Байдена прекращения дерусификации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

- Будут ли США и Запад считать Россию полноценным соперником, с интересами которого нужно считаться, и при каких условиях?

— Мы сейчас в этом противостоянии с Европой находимся в ситуации осени 1944 года, когда Вторая мировая война идет еще далеко от Германии, но всем уже понятно, что Советский Союз победил по объективным причинам. И политическим аналитикам, и экономистам понятно, что Россия победила, но эта победа пока не оформлена.

Россия сумела противостоять давлению, которое на нее оказывалось с 2014 года. Можно сколько угодно вводить санкции, но это ни к чему не приведет, и возникает вопрос, зачем это надо. И Запад, и США готовы сегодня искать дорогу к примирению, и одной из таких попыток как раз-таки станет встреча Путина с Байденом.

- Будут ли на этой встрече достигнуты какие-то договоренности?

— Скорее всего, нет. С моей точки зрения, эта встреча носит декоративный характер, прежде всего для американцев. Американцы не хотят жертвовать своими интересами ради примирения с Россией. Их задача на сегодняшний день — показать Китаю, что они могут договориться с Москвой и лично с Путиным, и это должно ослабить сопротивление Пекина американскому давлению. Мол, если мы можем договориться со своим стратегическим соперником, ваши позиции слабее, чем кажется.

Байден мог вполне обойтись без этой встречи и еще лет пять не видеться с Путиным, но он активизировал этот саммит, когда стало понятно, что Китай сдаваться не собирается. То есть это вообще игра не на российском, а на китайском направлении.

Что касается Европы, то с ней можно и нужно договариваться, потому что она понимает, что дальнейшее давление на Россию вредно и бессмысленно для самой Европы. Вполне возможно, что в ближайшее время Украина станет вести менее конфронтационную политику, потому что ей объяснят, что так дело не пойдет и война ей не нужна.

Европа не готова оплачивать демонстративную и махровую русофобию. И главная ошибка Украины времен Майдана состоит в том, что она переоценила стоимость русофобии как товара. За нее платить серьезных денег Украине не думают.

Поэтому Зеленский как политик, выражающий американские интересы, постепенно откажется от откровенной русофобии, и мы можем увидеть какое-то улучшение отношений с Украиной в ближайшее время. США, для того чтобы решить проблемы с Китаем, нужен мир с Россией. А для того чтобы был мир с Россией, Украина должна пойти на определенные уступки. Это мы и увидим в ближайшее время.

- Считается, что для серьезного развития экономики нужно создать свой кластер численностью минимум в 300-500 миллионов человек. Где Россия может взять этот кластер?

Николай Злобин: Мировой порядок сломался, а нового нет © РИА Новости, Нина Зотина

- Не попадем ли мы таким образом в тотальную зависимость от Китая?

— Что касается финансовой составляющей, то если мы будем разумно себя вести, то не попадем. Если же мы сложим все яйца в одну корзину, то пострадаем. На сегодняшний день мы нужны Китаю гораздо больше, чем Китай нам. В условиях давления США и попыток уничтожить Китай как экономическую и политическую державу (у Вашингтона также есть планы расчленения территории Китая) Россия для Китая незаменимый политический союзник, который гарантирует его физическое выживание.

Для России же Китай очень важный союзник и партнер, но не экзистенциальный. Поэтому Китай гораздо больше заинтересован в нас, чем мы в Китае.