Глава российского государства отметил, что даже после запуска газопровода «Северный поток 2» потребность в украинской газотранспортной системе для поставок газа останется, но при условии доброй воли со стороны украинских властей.
«Все можно, и готовы к этому, и хотим. Но нужна добрая воля со стороны наших украинских партеров. Не для того, чтобы деньги брать, не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблемы Донбасса, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать», — сказал Путин.
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев тратит миллиарды долларов, которые получает от транзита российского газа, на содержание украинской армии, воюющей в Донбассе.
Гражданская война в Донбассе была развязана киевским режимом против несогласных с госпереворотом жителей Донецкой и Луганской областей. На референдуме они проголосовали за создание Луганской и Донецкой Народных Республик.
В результате внутриукраинского конфликта согласно данным ООН погибло уже более 13 тыс. человек. Киев не гнушается проводить теракты на территории республик, в результате которых погибли десятки людей, при этом называет ДНР и ЛНР «террористическими группировками».
В данный момент большая часть территории ДНР и ЛНР, созданных в рамках Донецкой и Луганской областей Украины, оккупированы киевским режимом.