Киевскому режиму стоит заниматься развитием экономики Украины и не тратить деньги на войну против своих же граждан в Донбассе. Об этом говорил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня

Глава российского государства отметил, что даже после запуска газопровода «Северный поток 2» потребность в украинской газотранспортной системе для поставок газа останется, но при условии доброй воли со стороны украинских властей.

«Все можно, и готовы к этому, и хотим. Но нужна добрая воля со стороны наших украинских партеров. Не для того, чтобы деньги брать, не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблемы Донбасса, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать», — сказал Путин.

Зеленский рассказал, как «Северный поток 2» оставит Украину без армии © Офіс Президента України Владимир Зеленский заявил, что Киев тратит миллиарды долларов, которые получает от транзита российского газа, на содержание украинской армии, воюющей в Донбассе.

Гражданская война в Донбассе была развязана киевским режимом против несогласных с госпереворотом жителей Донецкой и Луганской областей. На референдуме они проголосовали за создание Луганской и Донецкой Народных Республик.

В результате внутриукраинского конфликта согласно данным ООН погибло уже более 13 тыс. человек. Киев не гнушается проводить теракты на территории республик, в результате которых погибли десятки людей, при этом называет ДНР и ЛНР «террористическими группировками».

В данный момент большая часть территории ДНР и ЛНР, созданных в рамках Донецкой и Луганской областей Украины, оккупированы киевским режимом.