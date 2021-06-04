Для Вашингтона худший сценарий заключается в том, что между Россией и Китаем оформится стратегический союз, поэтому, возможно, они будут пытаться вести такой геополитический торг. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Джен Псаки сообщала, что Байден на встрече с Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

Эксперт при этом затруднился ответить, что же Байден может предложить России, поскольку то же признание санкций против «Северного потока – 2» контрпродуктивными было направлено в адрес Германии, где нарастало раздражение по поводу того, что Соединенные Штаты откровенно игнорировали национальные экономические интересы Германии и навязывали свой дискурс.

«И в этой ситуации мне кажется, что задача-максимум для Байдена — это предложить России нечто такое, что перевесит плюсы от сближения с Китаем. Иметь двух таких геополитических противников, особенно если они объединятся в противостоянии с США, — для нынешних Соединенных Штатов это уже будет неподъемная ноша», — указал Золотарев.

То, что США первыми заговорили о встрече, указывает на то, откуда происходила инициатива, добавил политолог.

И по самой встрече мы увидим, чья линия будет брать верх — экс-госсекретаря США Джона Керри или нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена, притом что Керри выступает с прагматических позиций, реально и трезво оценивающих современную Россию, заключил собеседник издания.

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