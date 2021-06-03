Зеленский своим указов ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 668 человек, названных криминальными авторитетами. Нацполиция уже выдворила с Украины 10 иностранных граждан из данного списка, у 27 иностранцев аннулирован вид на жительство.
«Я обращаюсь с просьбой к президенту не допустить неправомерных действий со стороны правоохранительных органов и силовых структур в отношении членов диаспоры и всех людей, которые попали в санкционные списки необоснованно. Невинных в списке немало, это очевидно. Мы очень надеемся, что президент Владимир Зеленский своим волевым решением пересмотрит эти списки», — сказал Гончаров.
В санкционном списке шесть членов правления чеченской диаспоры. По словам Гончарова, они не имеют никакого отношения к преступности.
Представитель чеченской диаспоры на Украине также заявил, что юристы обнаружили нарушение прав человека по отношению к чеченцам, попавшим в санкционный список Киева.