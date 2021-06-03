Чеченская диаспора на Украине обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть список криминальных авторитетов, в отношении которых украинскими властями введены санкции, поскольку в нем есть чеченцы, заявил глава правления общественной организации «Диаспора чеченского народа» Данил Гончаров 3 июня

Зеленский своим указов ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 668 человек, названных криминальными авторитетами. Нацполиция уже выдворила с Украины 10 иностранных граждан из данного списка, у 27 иностранцев аннулирован вид на жительство.

«Я обращаюсь с просьбой к президенту не допустить неправомерных действий со стороны правоохранительных органов и силовых структур в отношении членов диаспоры и всех людей, которые попали в санкционные списки необоснованно. Невинных в списке немало, это очевидно. Мы очень надеемся, что президент Владимир Зеленский своим волевым решением пересмотрит эти списки», — сказал Гончаров.

За «братьев-чеченцев». Ярош угрожает властям Украины © warriors.fandom.com

Представитель чеченской диаспоры на Украине также заявил, что юристы обнаружили нарушение прав человека по отношению к чеченцам, попавшим в санкционный список Киева.