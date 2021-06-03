В четверг, 3 июня, в течение всего дня продолжается противостояние вокруг рынка «Столичный» под Киевом. Рейдерский захват торговых площадей рискует перерасти в настоящие боевые действия, пишут местные СМИ

«Титушки» с топорами захватили рынок «Столичный» в Киеве — видео © obozrevatel.com

Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, рейдеры подогнали к рынку военный бронеавтомобиль, под прикрытием которого они вплотную приблизились к кордону полиции и стали угрожать штурмом. Правоохранители просят собравшихся разойтись. При этом между рейдерами и силовиками уже начались стычки, однако полиция пока не идет на разгон и задержание националистов.

Рейдерские атаки на киевский рынок «Столичный» предпринимаются с прошлого года. По одной из версий, за попытками завладеть торговым комплексом стоит компания-застройщик StolitsaGroup, которая хочет переоформить рынок на себя и начать на его территории строительство.

* Деятельность организации запрещена в РФ.