Ранее сообщалось, что с утра на территорию рынка проникла группа людей в количестве около сотни человек, одетых в балаклавы, бронежилеты и вооруженных топорами, палками и другими предметами, которые принялись громить торговые помещения. На место была вызвана полиция и бойцы Нацгвардии, которые оцепили периметр рынка. По данным журналистов, нападавшими являются активисты ультраправых организаций, в частности «Национального корпуса» и «Правого сектора»*.
Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, рейдеры подогнали к рынку военный бронеавтомобиль, под прикрытием которого они вплотную приблизились к кордону полиции и стали угрожать штурмом. Правоохранители просят собравшихся разойтись. При этом между рейдерами и силовиками уже начались стычки, однако полиция пока не идет на разгон и задержание националистов.
Рейдерские атаки на киевский рынок «Столичный» предпринимаются с прошлого года. По одной из версий, за попытками завладеть торговым комплексом стоит компания-застройщик StolitsaGroup, которая хочет переоформить рынок на себя и начать на его территории строительство.
* Деятельность организации запрещена в РФ.