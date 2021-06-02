Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) назвала решение о закрытии трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежащих депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку, не соответствующим международным стандартам в сфере прав человека. Об этом 2 июня говорится в отчете «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине»

«Написала бандеровцам»: нардеп рассказала, как украинская диаспора в США надавила на Netflix © CC0, Pixabay Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZiK), которые воспринимались как пророссийские.

«Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности, и не было принято независимым органом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что четыре законопроекта, зарегистрированные в Раде и направленные на установление наказания за «коллаборационизм» с враждебным государством, также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединения.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дом лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.