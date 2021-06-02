Художник-постановщик Борис Краснов, ставивший в 1990-х и нулевых шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других артистов, госпитализирован. Мужчина находится в коме, прогноз врачей неутешительный, пишет 2 июня Starhit

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В этом году Краснова разбил новый инсульт, сейчас постановщик в коме в одной из столичных клиник, прогнозы врачей крайне пессимистичные. По одной из версий, ситуацию усугубил коронавирус, который 60-летний Краснов перенес в этом году.

«Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь», — рассказал кутюрье Димитрий Демин.

В СМИ также появилась информация, что материально Краснову помогают его друзья и старые клиенты, в том числе Пугачева.

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В августе 2011 года Борис Краснов был задержан по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Позже по решению суда его выпустили под залог в пять миллионов рублей, а через месяц сценографа госпитализировали с инсультом.

В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова прекратили из-за отсутствия состава преступления.