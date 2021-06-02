Украинский астролог Влад Росс заявил, что прохладная погода продержится в стране вплоть до середины июня, после чего начнется резкое потепление, и угроза наводнений сменится на высокие риски лесных пожаров. Об этом 2 июня написал «ГлавРед»

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«Юпитер вошел в знак Рыб, а такое его положение всегда указывает на обильные осадки, наводнения и прочие проявления мокрой погоды. В середине июня, когда Марс войдет в зодиакальный знак Льва, начнется настоящее лето. Марс — это горячая планета, огненная, а Лев — знак Зодиака, связанный с Солнцем», — сказал Росс.

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Однако не обойдется без осадков и в июле, по подсчетам астролога, всю середину лета украинцев ждут перепады температуры, когда дожди будут сменяться на солнечную погоду. А вот в августе специалист по звездам прогнозирует по-настоящему африканский климат.

«Дождей в августе не будет, и месяц в целом покажется нам раскаленным. Эта жара будет особо ярко ощущаться на контрасте после июня и июля с более-менее комфортным летним температурным фоном. Август нам запомнится невероятной египетской жарой! К слову, из-за этого очень часто будут гореть леса, и высокая пожароопасность будет сохраняться весь месяц», — заявил Росс.