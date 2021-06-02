«В Украине 2 июня 2021 года зафиксировано 2205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 104 ребенка и 85 медработников», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1262 человека, скончались 158, выздоровели 9405. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 за день зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 206 836 человек, выздоровели 2 062 572, умерли 50 857. С начала прививочной кампании привито 1 047 894 украинцев, из них полностью иммунизированы 132 508.