Более 2,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 9,4 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 2 июня

За сутки COVID-19 заболели еще 2137 украинцев © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1262 человека, скончались 158, выздоровели 9405. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 за день зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 206 836 человек, выздоровели 2 062 572, умерли 50 857. С начала прививочной кампании привито 1 047 894 украинцев, из них полностью иммунизированы 132 508.