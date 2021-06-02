«Цены на черешни, персики и абрикосы будут не выше, чем в прошлом году. Многое будет зависеть от того, какая погода будет в июне. Если будет много дождей, у нас будет много черешни невысокого качества — цена на нее будет значительно ниже. В прошлом году такую черешню продавали на рынках даже от 25 гривен (67 руб. — Ред.) за килограмм, тогда как качественную черешню продавали от 60 гривен (161 руб. — Ред.) за килограмм», — рассказала она.
Что касается персиков, то, по словам эксперта, на Украине много импортного предложения, которое создает конкуренцию украинской продукции и позволяет лакомиться этими фруктами по доступной цене. Абрикосов же на Украине с каждым годом выращивают все меньше, поэтому цена будет примерно на уровне прошлого года. За качественную черешню придется платить не менее 50 гривен (134 руб.) за килограмм.
Ранее сообщалось, что холодная весна на Украине сказалась на ценах. Только недавно начала снижаться стоимость свежих помидоров, огурцов и зелени, а ценники на молодой картофель и клубнику по-прежнему поражают воображение. Как отмечают эксперты, этот сезон будет особенный — и для аграриев, и для покупателей.