Стоимость черешни, персиков и абрикосов на Украине будет зависеть от погоды, но не поднимется выше уровня 2020 года. Об этом менеджер по коммуникации Ассоциации «Ягодоводство Украины» Татьяна Смирнова сообщила в эфире одного из украинских телеканалов 1 июня

Бьет все рекорды по цене: клубника на Украине скоро станет дефицитом? © CC0, Pixabay

Что касается персиков, то, по словам эксперта, на Украине много импортного предложения, которое создает конкуренцию украинской продукции и позволяет лакомиться этими фруктами по доступной цене. Абрикосов же на Украине с каждым годом выращивают все меньше, поэтому цена будет примерно на уровне прошлого года. За качественную черешню придется платить не менее 50 гривен (134 руб.) за килограмм.

Ранее сообщалось, что холодная весна на Украине сказалась на ценах. Только недавно начала снижаться стоимость свежих помидоров, огурцов и зелени, а ценники на молодой картофель и клубнику по-прежнему поражают воображение. Как отмечают эксперты, этот сезон будет особенный — и для аграриев, и для покупателей.