Верховная Рада Украины (ВРУ) 1 июня приняла во втором чтении законопроект № 5246 президента Владимира Зеленского о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, известной также как «суд в смартфоне». За него проголосовали 276 парламентариев из 450, говорится в сообщении на сайте ВРУ

Документ предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, где можно будет создавать, собирать, хранить, искать, обрабатывать и передавать материалы и информацию по уголовным делам.

«Государство в смартфоне». Зрада и перемога президента Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Документы, подписанные или согласованные в этой системе с использованием квалифицированной электронной подписи, а также их экземпляры в электронной и бумажной форме считаются оригиналами документов. Чтобы ознакомиться с материалами в системе, к ним или к их электронных копий будут просто предоставлять доступ.

Работа информационно-телекоммуникационной системы подлежит госзащите, а за несанкционированное вмешательство в нее грозит ответственность.

Законопроект о «суде в смартфоне» Зеленский подал как неотложный в Верховную Раду еще 15 марта. Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от депутатов, однако профильный комитет отклонил их.