Документ предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, где можно будет создавать, собирать, хранить, искать, обрабатывать и передавать материалы и информацию по уголовным делам.
Этой системой смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, судьи-следователи, суд, защитники и другие участники уголовного судопроизводства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Документы, подписанные или согласованные в этой системе с использованием квалифицированной электронной подписи, а также их экземпляры в электронной и бумажной форме считаются оригиналами документов. Чтобы ознакомиться с материалами в системе, к ним или к их электронных копий будут просто предоставлять доступ.
Работа информационно-телекоммуникационной системы подлежит госзащите, а за несанкционированное вмешательство в нее грозит ответственность.
Законопроект о «суде в смартфоне» Зеленский подал как неотложный в Верховную Раду еще 15 марта. Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от депутатов, однако профильный комитет отклонил их.