Глава правительства отметил, что работа ведется по двум направлениям: экономической интеграции Белоруссии и России и обеспечению стабильного функционирования экономик в условиях уже имеющихся и возможных санкций.
«Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Белоруссии и России», — заявил Головченко.
По его словам, осталось лишь «дошлифовать» отдельные рабочие моменты, что с большой долей вероятности будет сделано уже в ближайшие недели, и тогда решения будут внесены главам государств.
«Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно», — сказал премьер-министр.
Он уточнил, что речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, где ни одна из экономик не пострадает в угоду другой.