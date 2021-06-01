Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко принял участие в совещании у президента Александра Лукашенко по вопросам белорусско-российского сотрудничества, после чего рассказал журналистам об итогах. Его слова 1 июня привело издание «Беларусь сегодня»

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«Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Белоруссии и России», — заявил Головченко.

По его словам, осталось лишь «дошлифовать» отдельные рабочие моменты, что с большой долей вероятности будет сделано уже в ближайшие недели, и тогда решения будут внесены главам государств.

«Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно», — сказал премьер-министр.

Он уточнил, что речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, где ни одна из экономик не пострадает в угоду другой.