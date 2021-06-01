Депутат Верховной Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко точно еще не выгорела как политик, однако политического карьерного роста у нее уже не будет, сказал в интервью изданию Украина.ру социолог Евгений Копатько

Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко занимает четвертое место по популярности среди других партий на Украине, то есть больше 10% готовы голосовать за ту политическую силу, которую она представляет. Однако уровень доверия общества в украинском государстве продолжает быть очень низким, заявил социолог.

«Тимошенко — точно не политический труп. Я считаю, что у неё сейчас не самая лучшая позиция, но её политическая сила имеет серьёзный уровень поддержки по нынешним временам», — сказал Копатько.

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Новый президентский рейтинг: Зеленский и Тимошенко в плюсе, Порошенко и Бойко теряют поддержку © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

Фактически она теперь разделила второе место с лидером «Европейской солидарности» Петром Порошенко и сопредседателем «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко.