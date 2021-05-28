Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с социологом Евгением Копатько о том, какая ситуация будет на Украине после встречи Байдена и Путина, о возможной кандидатуре следующего президента Украины и о длящейся с 2014 года охоте на ведьм

— В последние дни многие эксперты говорят о возможном потеплении отношений между Россией и США. Явно отношения начали налаживаться, по крайней мере, есть такое предположение. Евгений, как вы считаете, какое у украинской власти восприятие того, что отношения между США и РФ могут улучшиться, нет ли опасений на этот счёт?

— Начнём с того, что я не вижу перспектив для улучшения отношений между Россией и США. То, что будет встреча Джо Байдена и Владимира Путина, не значит ровным счётом ничего с точки зрения улучшения отношений между странами. Сегодня именно Соединённые штаты модерируют повестку, Россия же находится в обороне. Иными словами можно сказать, что отношения Америки и России обнулены. Машина коллективного запада по-прежнему направлена против России. Скорее всего, США планируют всеми возможными способами оказывать влияние на Россию, действуя в рамках своих национальных интересов. Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На этом фоне и Украина будет вести себя в этой же повестке. За семь лет Украина стала абсолютно чужой для России страной. С чётким вектором в политике. Если раньше власти США могли опасаться, что на Украине могут быть политики, повёрнутые в сторону России, то сейчас совершенно нет такого. Никто из современных украинских политиков не повёрнут в сторону России. Украинская власть находится в фарватере американской и британской политики.

— Евгений, как Вы считаете, изменится ли обстановка в республиках после встречи Джо Байдена и Владимира Путина?

— Я полагаю, ситуация на Украине и в Донбассе — это одна из глобальных тем международной повестки между США и РФ. Недавно Украина обозначила очередную «победу»: «русские войска отступили от границы». Сегодня Украина продолжает оказывать давление на республики, начиная с сохранения напряжения на линии фронта и оканчивая невыполнением финансовых обязательств. Точно можно сказать, что процесс отсечения Донбасса от Украины набирает обороты. Люди Донбасса остаются в окопах. Конечно, многие донбассовцы уже получили российские паспорта, но всех волнует вопрос: «А что же дальше?».

— А что дальше?

— Вопрос видения будущего остаётся одним из самых острых и одним из самых неопределённых. Точно могу сказать, что мировое сообщество будет выступать против интеграции Донбасса в Россию.

— Евгений, не кажется ли вам, что Зеленский явно начал охоту на ведьм? В Киеве вооружённые люди ворвались в дом, где проживает Кличко, у одессита Всеволода Непогодина СБУ отобрали ноутбук и телефон, уже отдали. СБУ не дремлет и настроены очень решительно. Ну и дело Медведчука, конечно. Сергей Марков: Россия должна потребовать от Байдена прекращения дерусификации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

— Начал ли Зеленский охоту на ведьм? Мне кажется, она никогда и не прекращалась с 2014 года. Мы сами с вами лично — часть этой охоты. Продолжается зачистка не только оппозиции, но и любого инакомыслия. Зеленский укрепляет свои позиции внутри страны, это происходит с февраля по настоящее время. Усиление кризиса в Донбассе усиливает его позиции. При всех сложностях. Зеленскому удалось обострение в Донбассе обратить в свою пользу. Этот ситуационный успех в Донбассе укрепил позиции действующего президента, рейтинг Зеленского несколько улучшился. Ближайший оппоненты Зеленского на сегодня — Юрий Бойко и Пётр Порошенко.

— Евгений, а если завтра выборы, кого бы выбрал электорат?

— Зеленского бы выбрали. Это даже не обсуждается.

— А Юлия Тимошенко? Что вы скажете о ней? Всю свою политическую жизнь она мечтает о президентской должности. Сегодня она политический труп или перспективный политик?

— Тимошенко — точно не политический труп. Я считаю, что у неё сейчас не самая лучшая позиция, но её политическая сила имеет серьёзный уровень поддержки по нынешним временам. Она на 4 месте. Это где-то около 10 процентов населения готовы проголосовать за ту политическую силу, которую она представляет. В целом, уровень доверия общества на Украине очень низкий. У Тимошенко нет перспектив, но она остаётся одним из самых опытных политиков на Украине.

— Евгений, все эти украинские реалии создают для многих в Украине обстановку невозможности проживания в стране, они отправляются в эмиграцию. Как вы считаете, есть ли смысл России создавать особенные условия для получения гражданства для украинцев?

— Это не смысл, это жизненная необходимость. Сегодня миграционная политика России не способствует тому, чтобы большое количество людей могли в сжатые сроки получить российское гражданство. Часть людей такие сложности просто отталкивают.