Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением об отмывании средств через проект «Большое строительство» президентом страны Владимиром Зеленским. Соответствующий документ 31 мая Омелян обнародовал у себя в Facebook

«Пользуясь случаем, подал в НАБУ заявление о совершении преступления Владимиром Александровичем Зеленским по хищению в особо крупных размерах средств налогоплательщиков в рамках президентского проекта "Большое строительство"», — написал Омелян.

Для формулировки заявления, по словам экс-министра, он использовал тексты политических дел. Также Омелян заявил, что это будет не единственное дело против Зеленского.

Ранее сообщалось, что президентский проект «Большое строительство» — это план масштабного развития качественной инфраструктуры Украины. Основной задачей проекта назывались строительство и реконструкция дорог, школ, детских садов, отделений экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаторий и спорткомплексов по всей стране. При этом в рамках проекта произошло несколько громких коррупционных скандалов, которые СМИ связывают с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко, являющимся куратором «Большого строительства».

В ноябре 2020 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу Омеляна. Его действия на должности, по данным следствия, привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн (около 763 млн рублей).

Дело Омеляна проходит по статье «издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах». За нарушение этого закона предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от двух до шести лет.