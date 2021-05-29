Если российское законодательство дает возможность Роскомнадзору блокировать те или иные интернет-ресурсы, это не означает, что их сразу же будут блокировать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, включая Facebook и YouTube, за дискриминацию по отношению к российским СМИ.

Эксперт также отметил, что Facebook и YouTube нельзя сравнивать с западными радиостанциями времен СССР, поскольку для советских граждан это был просто альтернативный источник информации, а для многих россиян — способ заработка.

«Там работают вполне коммерческие проекты, которые, если все это внезапно отключить, накроются медным тазом. Люди за это вам благодарны не будут. Причем речь идет не о одном человеке, а о многих», — уточнил Ищенко.

Поэтому прежде чем что-то отключать, нужно дать людям альтернативу, причем не просто призвав всех пользоваться RuTube, а обеспечив использование этих альтернативных площадок, подчеркнул политолог.

Другое дело, что возможность отключения западных площадок всегда нужно иметь, поскольку Западные корпорации занимаются цензурированием не только российских СМИ, но и собственных политиков, резюмировал специалист.