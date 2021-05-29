Дальнейшее сближение России с Белоруссией угрожает национальной безопасности Украины. Об этом 28 мая заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1»

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

«Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — подчеркнул дипломат.

Кулеба добавил, что официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

Белорусский политолог Алексей Дзермант ранее заявлял, что по мере ухудшения отношений с Украиной, взявшей курс на конфронтацию, Минск будет искать легальные формы взаимодействия с Крымом и с народными республиками Донбасса.