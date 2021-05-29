Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
«Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — подчеркнул дипломат.
Кулеба добавил, что официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.
Белорусский политолог Алексей Дзермант ранее заявлял, что по мере ухудшения отношений с Украиной, взявшей курс на конфронтацию, Минск будет искать легальные формы взаимодействия с Крымом и с народными республиками Донбасса.