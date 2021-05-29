Ранее отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввёл санкции в отношении 4 российских компаний и 13 судов, участвующих в создании трубопровода «Северный поток-2». При этом раньше со стороны США европейским партнёрам было дано обещание санкции не вводить.
Эксперт в связи с этим счел странным, что в России обещание, данное Германии, вызвало такой оптимизм, потому как это обещание не имеет никакого отношения к американской внешней политике в отношении России.
«Американцы могут в любое время выставить условия функционирования «Северного потока-2», которые могут заметно осложнить ситуацию. Будут добиваться гарантий транзита газа через Украину, поэтому окончание строительства отнюдь не является окончанием политической борьбы по этому вопросу. К этому надо быть готовыми», — констатировал Злобин.
США пытается сорвать строительство «Северного потока-2» и наладить отношения с европейскими союзниками, и именно для этой цели Германии даётся «пряник» в качестве обещания не предпринимать санкций против конкретных организаций и людей, связанных с «Потоком», а в отношении России применяется «кнут» в виде новых санкций и отнюдь не последних, заключил собеседник издания.
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