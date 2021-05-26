Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американо-российским политологом Николаем Злобиным о санкциях, встрече Байдена и Путина и интересах двух стран, которые могут обсуждаться в рамках встречи президентов

- Николай, отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввёл санкции в отношении 4 российских компаний и 13 судов, участвующих в создании трубопровода «Северный поток-2». При этом раньше со стороны США европейским партнёрам было дано обещание санкции не вводить. Прокомментируйте эту ситуацию.

Николай Злобин: Украина заинтересована в конфронтации США и России © РИА Новости, Нина Зотина

С одной стороны, США очень хотят (и это логично, с их точки зрения) предотвратить окончание строительства «Северного потока-2», с другой — ещё на этапе предвыборной борьбы Байден говорил, что его главная внешнеполитическая цель — нормализация отношений с европейскими союзниками. Весь мир наблюдает, как Америка пытается решить обе эти проблемы, которые в целом противоречат друг другу.

Германии даётся пряник в качестве обещания не предпринимать санкций против конкретных организаций и людей, связанных с «Потоком». В отношении России применяется кнут в виде новых санкций. Я убежден, не последних.

Странно, что в России обещание, данное Германии, вызвало такой оптимизм. Это обещание не имеет никакого отношения к американской внешней политике в отношении России. Даже если и когда «Северный поток-2» будет достроен, американская политика не изменится. При необходимости Вашингтон будет вводить санкции против компаний, участвующих в деятельности «Северного потока-2», а то и против покупателей российских энергоресурсов, доставленных через него.

Американцы могут в любое время выставить условия функционирования «Северного потока-2», которые могут заметно осложнить ситуацию. Будут добиваться гарантий транзита газа через Украину, поэтому окончание строительства отнюдь не является окончанием политической борьбы по этому вопросу. К этому надо быть готовыми.

- Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится в Женеве 15-16 июня, в конец первого международного турне Байдена. Как вы считаете, какие вопросы Владимиру Путину в первую очередь следовало бы обсудить?

— Президенты могут обсуждать любые вопросы, которых им придут в голову, это их прерогатива. Именно этим они отличаются от политиков другого уровня или дипломатов. Они сами себе формируют повестку дня.

Однако если посмотреть на российско-американские отношения, то очевидно, что начинать надо с каких-то тем, где возможен прогресс, который приведёт хотя бы к мало-мальскому, микроскопическому восстановлению доверия между двумя странами, двумя политиками.

Самая очевидная тема, которая способна к этому привести, это стратегическая безопасность. Я думаю, что это будет вообще главной темой дискуссии между президентами и их командами. Причём дискуссии не экспромтной, а хорошо подготовленной с обеих сторон. Российская Федерация и Соединённым Штаты Америки несут основную ответственность за глобальную безопасность. Если они не станут заниматься этой проблемой, их роль в мире начнёт стремительно сокращаться.

Какие аспекты стратегической безопасности будут обсуждать президенты, сегодня можно только предполагать. Подготовительная работа идёт по многим направлениям. От ограничений по тем или иным видам вооружения до иранской ядерной программы.

Главное отличие от предыдущих дискуссий на эти темы — отсутствие стремления ослабить одну сторону через гонку вооружений. Такая задача не стоит.

Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Я думаю, что на повестке дня будут проблемы, связанные с глобальной экологией. Здесь, наверное, может быть определённый прогресс, так же, как и прогресс возможен в области хотя бы элементарной нормализации дипломатических отношений и возврата хотя бы части дипломатического штата в Москву и Вашингтон. Кроме того, возможны всякие попытки начать дискуссию на другие темы, в том числе внутриполитические, но мне кажется, это очень опасная для данной ситуации тематика.

Надо иметь в виду, что президенты России и США встречались много раз, большинство таких встреч не приводило к улучшению отношений, а после некоторых из них отношения обваливались ещё глубже. Надо иметь в виду, что при всей свободе президенты ограничены общественным мнением своих стран, настроениями истеблишмента, бизнеса, СМИ, и надо сказать откровенно, ни в России, ни в США нет влиятельного лобби в пользу улучшения отношений. Это обязательно скажется на дискуссии.

Я думаю, что встреча президентов России и США будет больше, чем пиаровская фотосессия, но не факт, что она оправдает все наши ожидания. Однако если встреча президентов не состоится, то ситуация усугубится не только в двусторонних отношениях, но и в мире. Ещё больше вырастет разочарование двумя бывшими главными сверхдержавами. В конце концов, надо понимать, что миру уже надоело зависеть от настроений в российско-американских отношениях. Он и так от этого зависел всю вторую половину XX века.

- Какие вопросы на возможной встрече двух президентов хочет и будет обсуждать Америка? Что является первостепенным для американцев?

Санкции неэффективны: Макрон заявил о «моменте истины» в отношениях с РФ © РИА Новости, Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Нет никаких сомнений, что Байденом будут сказаны слова по поводу ситуации в Белоруссии и выражена озабоченность тем, как развивается ситуация в этой стране, особенно после эпизода с посаженным самолётом.

Но главное, что будет интересовать Америку на этой встрече, — тема, которая являлась всегда основной для обсуждения с Москвой, — возможность создания мер доверия в области стратегической безопасности, что будет сделать непросто, может быть, даже заключение каких-то рамочных договорённостей, создание мониторинговых групп и так далее. Этот вопрос является первоочередным для американских национальных интересов, и, конечно, Байден посвятит ему большую часть времени.

В рамках этого вопроса наверняка будет обсуждён заключительный этап строительства трубопровода «Северный поток-2», комплекс американских санкций в отношении России и энергетическая безопасность европейских союзников в целом и в первую очередь Украины.

Конечно, до встречи ещё есть время, и повестка может измениться, что-то может добавиться, но в целом американская структура встречи будет таковой. Наверняка кто-то захочет поднять вопрос вмешательства в американские выборы, о кибератаках и цифровой безопасности в целом, может быть, президенты затронут проблему прав человека и свободы слова, по крайней мере, это в стилистике Байдена, но в любом случае я бы не увлекался оптимизмом.

Во-первых, даже в последний момент встреча может сорваться. Во-вторых, даже при самом доброжелательном её содержании и итогах она не способна изменить траекторию развития российско-американских отношений. Но встречаться надо, это всегда полезно. Прямой разговор всегда лучше взаимных медийных обвинений.