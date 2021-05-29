Украинский политик не сможет состояться без должного политического цинизма и смелости, в противном случае, он будет уволен, как экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, рассказал в интервью Украина.ру политолог Василь Вакаров

«Сегодняшнему Сивохо к словам добавить бы ещё политического цинизма и смелости. Этого ему явно не хватает. Политика любит дерзких и смелых», — сказал Вакаров.

Ранее, в начале марта 2020 года, Сергей Сивохо представил «Национальную платформу примирения и единства». Он пояснил, что платформа сосредоточена на налаживании мирного диалога между людьми, живущими по разные стороны линии соприкосновения. Презентацию сорвали националисты, которые стали оскорблять и толкать Сивохо.

Сивохо сказал, что хочет Европа в вопросе Донбасса и будет ли новая война © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Вакарова, в тех словах, которые говорил Сивохо, есть будущее, однако непонятно, насколько реально можно было бы это воплотить. Он также утверждает, что в какой-то степени начал даже уважать экс-политика после последней ситуации.

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