«Сегодняшнему Сивохо к словам добавить бы ещё политического цинизма и смелости. Этого ему явно не хватает. Политика любит дерзких и смелых», — сказал Вакаров.
Ранее, в начале марта 2020 года, Сергей Сивохо представил «Национальную платформу примирения и единства». Он пояснил, что платформа сосредоточена на налаживании мирного диалога между людьми, живущими по разные стороны линии соприкосновения. Презентацию сорвали националисты, которые стали оскорблять и толкать Сивохо.
Именно в этот момент ему следовало проявить храбрость и отнестись ко всему происходящему с долей цинизма, полагает эксперт. Но так как этого не произошло, позже Сивохо исключили из СНБО.
По словам Вакарова, в тех словах, которые говорил Сивохо, есть будущее, однако непонятно, насколько реально можно было бы это воплотить. Он также утверждает, что в какой-то степени начал даже уважать экс-политика после последней ситуации.
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