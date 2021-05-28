Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с украино-российским политологом Василём Вакаровым о том, есть ли смысл России создавать особые условия для получения гражданства украинцами, и о кандидатуре будущего президента Украины

- Василь, есть ли смысл России создавать особенные условия для получения гражданства украинцами?

— Анна, я знаю, что от политического решения до исполнения его на местах в Российской Федерации могут пройти годы. Что касается этого конкретного вопроса, я, как человек, который регулярно проходит квест, связанный с продлением временной регистрации, точно могу сказать, что всё невероятно забюрократизировано. Никто не спешит исполнять внизу даже простые вещи, даже по временной регистрации, как я получаю. Более того, я знаю людей, которые прошли все круги бюрократического ада, получая гражданство. Даже граждане республик не могут быстро получить российский паспорт. Потому что получение российского паспорта осуществимо только после того, как человек получит паспорт республики, на подачу документов на который очередь растянулась уже до 2023 года. Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

Условно можно разделить украинцев на три категории. В первую входят люди, которые находятся в России, они продляют регистрацию, получают вид на жительство и так далее, медленно, но более или менее уверенно идут к получению гражданства. Вторая группа — это жители республик, которых на пути к российскому гражданству тормозит растянутое во времени получение паспорта республики. И третья группа — это те, кто проживают в Украине.

Несмотря на заявления политиков о предоставлении гражданства, реалии очень отличаются от слов. Россия на политическом уровне говорит, что упала рождаемость. Сегодня в России демографический кризис, Россия могла бы его хотя бы частично решить за счёт лояльных к России украинцев, но она почему-то этого не делает.

- Василь, если завтра на Украине были бы выборы, как Вы считаете, кого бы выбрали украинцы?

— Анна, кандидат номер один на сегодняшний день — это действующий президент, ему удалось укрепить свой рейтинг за счёт борьбы с олигархатом и за счёт построения территориальных оборонительных организаций. Он создаёт под себя вертикаль. Он кандидат номер один. А дальше идёт троица: Виктор Медведчук, Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко.

- Юлия Тимошенко — один из самых опытных украинских политиков, она трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины. В этом году ей исполнится шестьдесят один год. Как Вы считаете, её следует уже списывать со счетов или она ещё поборется?

— Списывать её со счетов однозначно нельзя. Однозначно на сегодняшний день она в высшей лиге украинской политики. Как политик она в самом соку. А её партия «Батькивщина» — это единственная на сегодняшний день структурированная классическая партийная организация на Украине. С одной стороны, её пытались уничтожить, а она как Феникс возродилась. В чём секрет её партии? У неё есть активисты буквально в каждом селе, и она очень чётко умеет работать со своим электоратом. Сергей Сивохо: Воровство в Украине носит состязательный характер © Facebook, Сергей Сивохо

В последнее время её позиции даже укрепились. Её партия представлена во всех регионах: и на западе, и на востоке. Популярность её, конечно, разная, но уже сам факт того, что она присутствует везде, вызывает уважение. Тимошенко очень чётко уловила тренд, связанный с торговлей землёй, напомню, что где-то две трети украинцев против продажи земли, так вот, Тимошенко первая и единственная, кто хочет решить этот вопрос на референдуме.

- Василь, что, по Вашему мнению, удалось Зеленскому за два года президентства? Он многих разочаровал, многие обещания не выполнил, но есть же что-то, что ему удалось? Или нет?

— Президенту Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы в Украине. Он это не для народа, конечно, сделал, а исключительно для себя. Удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов. Даже тот факт, что он давит сейчас Медведчука, это он таким способом пытается с ним договориться. Это, пожалуй, единственное, в чём он молодец как политик, но этого явно недостаточно для народа.

Даже те законы, которые он принял, — они не действуют, это всё на будущее. Он, по сути, заменил реальность новыми обещаниями, но это пока работает. Он не забирает у украинцев мечту о будущем, этим он и привлекает.

- Василь, а в чём вообще секрет привлекательности Зеленского? Почему за него так бурно голосовал народ в 2019 году?

— К сожалению, украинцы в своей массе голосуют не разумом, а эмоциями. Мы не являемся зрелым гражданским обществом, на выборах это проявляется особенно. Зеленского выбрали за юмор и обаяние, за имидж. Народ рассуждал достаточно просто: пусть будет тот, кто нам нравится, чем тот, кто нам не нравится категорически.

- Василь, в украинской политике есть как минимум ещё один человек, ассоциируемый с юмором, это донбассовец Сергей Сивохо. Как Вы относитесь к его инициативам?

— Я раньше Сергея Сивохо воспринимал поверхностно, бывший кавээнщик, сами понимаете, опять же юмор, прошлое часто накладывает отпечаток, но после того, как с ним некрасиво поступили, он стал мне симпатичен. Он не упал, он продолжает гнуть свою линию. В тех словах, которые он говорит, есть будущее. Другое дело, насколько реально можно воплотить то, что он говорит, я не знаю. Сегодняшнему Сивохо к словам добавить бы ещё политического цинизма и смелости. Этого ему явно не хватает. Политика любит дерзких и смелых.