Жители города Днепра вышли на митинг в поддержку землячки Марины Полях, которая убила своего гражданского мужа кухонным ножом, защищая себя и дочь. О ситуации и реакции людей 27 мая в своем Facebook рассказала адвокат обвиняемой Юлия Сегеда

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По словам адвоката, сожитель многократно избивал ее подзащитную, а также угрожал ее 14-летней дочери, что «познакомит ее со своими зэками». Пострадавшая обращалась в полицию, но заявления у нее не принимали, утверждает защита.

«Моя подзащитная жила 2 года в постоянных истязаниях. Нет, она не могла от него уйти, она жила в своем доме, и идти ей было некуда. Это он приходил, когда хотел, и делал то, что хотел. Почему она не боролась? Да она не просто боролась! Она обращалась в полицию десятки раз, но результата не было, а он после этого "доказывал" ей, что "вот видишь, мне ничего не будет, уже убивал, и тебе недолго осталось», — рассказала Сегеда.

В итоге в ходе очередного нападения мужчины Полях взяла нож и нанесла ему удар, от которого мужчина скончался, а подсудимую обвиняют в умышленном убийстве.

На защиту женщины встала общественность: активисты вышли к зданию областной прокуратуры с плакатами, а в интернете запустили хештег #врятуватиМарину.

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Погибший мужчина имел несколько судимостей, в частности за умышленное убийство, уклонение от отбывания наказания, мошенничество, и, по словам соседей, употреблял наркотики.

Адвокат обвиняемой подчеркнула, что родственники убитого отказались быть потерпевшей стороной.