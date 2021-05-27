Украинский актер, юморист Владимир Данилец, известный по дуэту «Кролики», дал интервью ведущей Снежане Егоровой, в котором ответил на вопрос, закончится ли война на Украине и какое будущее ждет страну. Видео программы появилось на днях на YouTube

«То, что происходит сейчас в нашей стране, еще пару лет при таком отношении нашей власти… что творится в нашей стране… она может превратиться в нацистскую Украину. Я не шучу. Два годика — два с половиной, при полном попустительстве и хладнокровии нашей державы, все к этому идет. У нас будет крысиная страна, страна крыс», — сказал Данилец.

«Печально, если так»: Макаревич увильнул от острого вопроса про Украину © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

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В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные и на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание в поддержку телемоста между Киевом и Москвой, что радикалы оценили, как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».