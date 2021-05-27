«То, что происходит сейчас в нашей стране, еще пару лет при таком отношении нашей власти… что творится в нашей стране… она может превратиться в нацистскую Украину. Я не шучу. Два годика — два с половиной, при полном попустительстве и хладнокровии нашей державы, все к этому идет. У нас будет крысиная страна, страна крыс», — сказал Данилец.
Артист заявил, что сейчас власть в стране фактически находится в руках у националистов, которые в агрессивных попытках отстоять национальную идентичность только убивают самобытную украинскую культуру, превращая государство во что-то похожее на концлагерь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ ОДЕНУТ КИТАЙЦЫ.
В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные и на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание в поддержку телемоста между Киевом и Москвой, что радикалы оценили, как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».