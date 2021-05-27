Эксперты сообщили, что главная польза этого вида гороха заключается в том, что он содержит в своем составе много метионина (аминокислот, помогающих расщеплять плохой холестерин и препятствующих ожирению) и помогает при депрессиях.
Кроме всего вышеперечисленного, в состав нута входит селен, который помогает сохранить молодость, хорошее состояние кожи, а также поддерживать активность головного мозга, заявляют диетологи.
Однако и это еще не все. По словам экспертов, нут улучшает пищеварение, выводит токсины, укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, а также способствует нормализации сахара в крови.
Также диетологи отмечают, что данный вид гороха считается экологически чистым продуктом, так как не накапливает токсины и является ценным источником белка.