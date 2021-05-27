Диетологи заявили, что регулярное употребление нута поможет снизить вес и избавиться от ожирения. Об этом сообщили на портале change.ua 27 мая

Эксперты сообщили, что главная польза этого вида гороха заключается в том, что он содержит в своем составе много метионина (аминокислот, помогающих расщеплять плохой холестерин и препятствующих ожирению) и помогает при депрессиях.

Нутрициолог из Киева назвала самые безопасные сладости © ССО, pixabay

Однако и это еще не все. По словам экспертов, нут улучшает пищеварение, выводит токсины, укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, а также способствует нормализации сахара в крови.

Также диетологи отмечают, что данный вид гороха считается экологически чистым продуктом, так как не накапливает токсины и является ценным источником белка.