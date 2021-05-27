В обмен на завершение создания газопровода «Северный поток – 2» Германии придется пойти США на уступки по сжиженному природному газу, сказал член Бундестага Армин-Паулюс Хампель. Его слова приводит РИА Новости 27 мая

США выступают против СП-2, на данный момент завершенного уже более чем на 95%, и вводят разного рода санкции. Однако президент США Джо Байден на днях признал, что дальнейшее усиление давления на СП-2 нанесет ущерб национальным интересам Штатов, и отказался вводить санкции в отношении компании — оператора «Северного потока – 2».

«Германия должна предложить США некоторые компенсации и уже предложила построить терминал СПГ на своём побережье, чтобы иметь возможность импортировать некоторое количество сжиженного газа из Соединенных Штатов», — сказал Хампель.

При этом он констатирует, что американский СПГ — это непривлекательный бизнес. Этот газ дороже, чем российский, и оказывает гораздо более серьезное воздействие на окружающую среду из-за необходимости его сжижения и разжижения, а также транспортировки через Атлантику на судах.

«Я, конечно, не уверен, что неожиданное решение американцев отказаться от борьбы против NordStream 2 означает конец туннеля для проекта», — подчеркнул Хампель.

Для новой американской администрации, которая утверждает, что она выступает за глобализацию и мультикультурные подходы, ссора с Германией создала бы очень плохую картину, добавил политик.

«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Ангела Меркель ранее отмечала, что дискуссии и споры с США по «Северному потоку – 2» продолжатся.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.