Украинские олигархи с каждым годом теряют свое влияние, но все еще не теряют надежды договориться с США. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Олигархи, как разрубленная акула, продолжают глотать куски мяса © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах, и к таковым хотят отнести 13 человек. В то же время высказывается мнение, что в случае раскулачивания олигархов Украина окончательно потеряет свой суверенитет и что транснациональные корпорации (ТНК) будут для этой страны большим злом.

Эксперт отметил, что Ринат Ахметов не прекращал много лет ежемесячно помогать Арсению Яценюку, потому что надеялся, что Яценюк выстроит отношения с Викторией Нуланд, и эти отношения позволят ему сохраниться в качестве единственного олигарха на Украине.

По его мнению, эти надежды тщетные, потому что невозможно стоять на пути исторических процессов.

«Если Украина стала капиталистическим государством и если она попала под контроль Запада, контроль будет считаться полным, когда будут фейковые партии без финансирования, без возможности взять откуда-то денег. В такой Украине не будет крупных игроков. Все крупные игроки будут транснациональными, причем только западные компании. Выкупят все активы. Плюс военные базы. Тогда они будут считать, что ситуация у них под контролем. В противном случае, если будут местные игроки, с которыми надо будет договариваться, это их не устроит», — пояснил Царев.

Собеседник издания добавил, что олигархи пытаются объединиться друг с другом в этой борьбе, но у них ничего не выходит, поскольку каждый рассчитывает заполучить активы друг друга.

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