Когда президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в недостаточной поддержке страны, он компрометирует сам себя. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Джо Байден признал, что санкции против «Северного потока — 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. По его мнению, ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Видимо, Зеленский не понимает, что такое большая политика, и он не понимает, что в мире у великих держав есть другие интересы, чем Украина, подчеркнул эксперт.

«Украина должна понимать, что она не пуп земли. У Запада есть более серьезные проблемы, чем Украина. Германия и Франция защищали Украину столько, сколько это возможно. Даже в Минских соглашениях. Но Киев не должен считать, что Запад всегда будет защищать интересы Украины», — указал Рар.

По его мнению, к Украине вначале благосклонно относились на Западе, давали ей деньги, гарантии и помогали восстанавливаться, но уже прошло 7 лет, и будет очевидно, что Украина не движется в сторону западных ценностей, как от нее ожидали.

Не будет Германия и Франция строить свою политику в отношении России на украинском факторе, в Киеве это уже давно пора понять, заключил собеседник издания.

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