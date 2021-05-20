- Александр, что вы думаете по поводу заявления Зеленского, что отказ от санкций было бы личным поражением Байдена?
— Такими заявлениями Зеленский себя компрометирует, он себе вредит. Видимо, он не понимает, что такое большая политика. Он не понимает, что в мире у великих держав есть другие интересы, чем Украина. Западу надоело постоянно мусолить проблему Украины.
Понятно, что Украине важно, чтобы она и дальше получала доходы от транспортировки российского газа по ее территории. Но она должна об этом договориться с Россией о хорошей цене на транзит.
Тут ни Америка, ни Евросоюз особенно не могут помочь. Это просто рынок, коммерция. Надо учиться договариваться. Тогда у нее проблем с газотранспортными сетями не будет.
«Северный поток-2» достроен будет. Какое-то время газ будет идти в Европу через Украину, и последняя на этом будет зарабатывать. Зеленский должен понять, что постоянной антироссийской риторикой нельзя портить отношения с главным своим клиентом, который качает свой газ через украинскую территорию.
Странно, но, по-моему, понял даже Байден, что Украине с Россией надо договариваться. Думаю, что Зеленский, конечно же, все это понимает, но он под давлением своих националистических лоббистских групп, которые не хотят, чтобы он вел сдержанную политику в отношении России, не решается начать договариваться.
Но в то же время, говоря радикально негативные вещи в адрес России, он ищет возможность переговорить с Путиным с глазу на глаз. Это единственный выход из положения.
- А что вы думаете по поводу его упреков в адрес Меркель и Макрона за недостаточную, по его мнению, поддержку?
— Украина должна понимать, что она не пуп земли. У Запада есть более серьезные проблемы, чем Украина. Германия и Франция защищали Украину столько, сколько это возможно. Даже в Минских соглашениях. Но Киев не должен считать, что Запад всегда будет защищать интересы Украины.
На Западе есть большой интерес: работать и сотрудничать с Российской Федерацией. Такой есть интерес и у американцев по вопросам более значимым, чем Украина.
Ошибка Киева заключается в том, что ее дипломатия постоянно тыкает в достаточно агрессивной форме в нос Западу, что Украина — страна-жертва. Действительно к Украине вначале благосклонно относились: давали ей деньги, гарантии и помогали восстанавливаться.
Но уже прошло 7 лет, пройдет еще 3 года, но все равно было и будет очевидно, что Украина не движется в сторону западных ценностей, как от нее ожидали. Поэтому на Западе есть большая усталость в отношении Украины.
Не будет Германия и Франция строить свою политику в отношении России на украинском факторе. В Киеве это уже давно пора понять.
- Каков итог, по-вашему, двухгодичному правлению Зеленского?
— Ожидалось, что он будет бороться с коррупцией. Но он не боролся. В его защиту могу сказать только то, что он человек не из структур. За ним нет настоящей партии. Он до своего избрания никогда не занимался политикой. Он из творческой жизни пришел в политику.
Вначале он делал громкие и даже правильные заявления: надо по-другому решать конфликт в Донбассе, надо договориться с Россией, но он потратил два года своего президентства впустую.
Те, кто попал во власть, повернули его сегодня на конфронтационный путь с Россией против своих собственных избирателей на Юго-Востоке Украины, которые надеялись, что он в отличие Порошенко, смягчит отношения с Москвой.