Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции 20 мая сделал ряд внешнеполитических заявлений. Однако, как считает немецкий политолог Александр Рар, Германия и Франция не будут строить свою политику в отношении России на украинском факторе, и в Киеве это уже давно пора понять

- Александр, что вы думаете по поводу заявления Зеленского, что отказ от санкций было бы личным поражением Байдена?

— Такими заявлениями Зеленский себя компрометирует, он себе вредит. Видимо, он не понимает, что такое большая политика. Он не понимает, что в мире у великих держав есть другие интересы, чем Украина. Западу надоело постоянно мусолить проблему Украины.

Понятно, что Украине важно, чтобы она и дальше получала доходы от транспортировки российского газа по ее территории. Но она должна об этом договориться с Россией о хорошей цене на транзит.

Тут ни Америка, ни Евросоюз особенно не могут помочь. Это просто рынок, коммерция. Надо учиться договариваться. Тогда у нее проблем с газотранспортными сетями не будет.

«Северный поток-2» достроен будет. Какое-то время газ будет идти в Европу через Украину, и последняя на этом будет зарабатывать. Зеленский должен понять, что постоянной антироссийской риторикой нельзя портить отношения с главным своим клиентом, который качает свой газ через украинскую территорию.

Странно, но, по-моему, понял даже Байден, что Украине с Россией надо договариваться. Думаю, что Зеленский, конечно же, все это понимает, но он под давлением своих националистических лоббистских групп, которые не хотят, чтобы он вел сдержанную политику в отношении России, не решается начать договариваться.

Но в то же время, говоря радикально негативные вещи в адрес России, он ищет возможность переговорить с Путиным с глазу на глаз. Это единственный выход из положения.

- А что вы думаете по поводу его упреков в адрес Меркель и Макрона за недостаточную, по его мнению, поддержку? Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

— Украина должна понимать, что она не пуп земли. У Запада есть более серьезные проблемы, чем Украина. Германия и Франция защищали Украину столько, сколько это возможно. Даже в Минских соглашениях. Но Киев не должен считать, что Запад всегда будет защищать интересы Украины.

На Западе есть большой интерес: работать и сотрудничать с Российской Федерацией. Такой есть интерес и у американцев по вопросам более значимым, чем Украина.



Ошибка Киева заключается в том, что ее дипломатия постоянно тыкает в достаточно агрессивной форме в нос Западу, что Украина — страна-жертва. Действительно к Украине вначале благосклонно относились: давали ей деньги, гарантии и помогали восстанавливаться.

Но уже прошло 7 лет, пройдет еще 3 года, но все равно было и будет очевидно, что Украина не движется в сторону западных ценностей, как от нее ожидали. Поэтому на Западе есть большая усталость в отношении Украины.

Не будет Германия и Франция строить свою политику в отношении России на украинском факторе. В Киеве это уже давно пора понять.

- Каков итог, по-вашему, двухгодичному правлению Зеленского?

— Ожидалось, что он будет бороться с коррупцией. Но он не боролся. В его защиту могу сказать только то, что он человек не из структур. За ним нет настоящей партии. Он до своего избрания никогда не занимался политикой. Он из творческой жизни пришел в политику.

Вначале он делал громкие и даже правильные заявления: надо по-другому решать конфликт в Донбассе, надо договориться с Россией, но он потратил два года своего президентства впустую.

Те, кто попал во власть, повернули его сегодня на конфронтационный путь с Россией против своих собственных избирателей на Юго-Востоке Украины, которые надеялись, что он в отличие Порошенко, смягчит отношения с Москвой.