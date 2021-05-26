Белоруссия из-за санкций Запада может приостановить взаимодействие с ЕС в рамках «Восточного партнёрства», сказал министр иностранных дел республики Владимир Макей. Его слова приводит 26 мая «Интерфакс-Запад»

«На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл», — приводит агентство слова Макея. Зачем Запад дарит Белоруссию России © REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta «Восточное партнёрство» было учреждено в 2009 году Евросоюзом. Целью проекта заявлено развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью бывшими советскими республиками: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Молдавией, Грузией и Украиной.