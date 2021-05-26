«На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл», — приводит агентство слова Макея.
Макей добавил, что рассматриваются и другие ответные меры, в частности, ограничения в отношении гуманитарных программ, политических фондов и неправительственных организаций, действующих на белорусской территории.
«Восточное партнёрство» было учреждено в 2009 году Евросоюзом. Целью проекта заявлено развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью бывшими советскими республиками: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Молдавией, Грузией и Украиной.