Следствие утверждает, что руководитель завода в 2011 году в сговоре с должностными лицами Национального космического агентства Украины, Фонда государственного имущества Украины и предприятия незаконно отстранил в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс. кв. м.
Согласно законодательству, определенное госимущество, переданное казенному предприятию в управление, было включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Действия чиновника, чье имя не указывается, квалифицированы по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация госимущества в крупных размерах или совершенная группой лиц по предварительному сговору). Также имя руководителя предприятия не указывается и на сайте самого «Арсенала».