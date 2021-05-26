Офис генерального прокурора Украины сообщил руководителю казенного предприятия специального приборостроения «Арсенал» о подозрении в незаконной приватизации государственного имущества. Об этом 26 мая сообщается на сайте ведомства

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Согласно законодательству, определенное госимущество, переданное казенному предприятию в управление, было включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Действия чиновника, чье имя не указывается, квалифицированы по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация госимущества в крупных размерах или совершенная группой лиц по предварительному сговору). Также имя руководителя предприятия не указывается и на сайте самого «Арсенала».