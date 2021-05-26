Врач рассказал, как хлеб может убить человека
Врач рассказал, как хлеб может убить человека
© РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Хлеб с опасным сюрпризом приобрел в магазине корреспондент издания.

«Размерами фрагмент плитки — примерно со спичечный коробок, не такой уж и маленький», — рассказал журналист.

Одесситам продают хлеб, об который можно сломать зубы
© Таймер-Одесса

В комментариях к записи житель Одессы отметил, что в прошлом именно четвертый хлебозавод делал самый лучший хлеб в городе.

Затем, по его словам, хлебозавод купили владельцы из другого региона, и он теперь «никакой не "одесский"».

Ранее во Львовской области покупатель приобрел хлеб для бутербродов, внутри которого он обнаружил раздавленного комара.