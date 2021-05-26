Одесситам продают хлеб, об который можно сломать зубы

В буханке производства Одесского хлебозавода № 4 покупателя поджидал кусок керамической плитки. Об этом 26 мая сообщает «Таймер Одесса»

Врач рассказал, как хлеб может убить человека © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

«Размерами фрагмент плитки — примерно со спичечный коробок, не такой уж и маленький», — рассказал журналист.

В комментариях к записи житель Одессы отметил, что в прошлом именно четвертый хлебозавод делал самый лучший хлеб в городе.

Затем, по его словам, хлебозавод купили владельцы из другого региона, и он теперь «никакой не "одесский"».

Ранее во Львовской области покупатель приобрел хлеб для бутербродов, внутри которого он обнаружил раздавленного комара.