Одесситам продают хлеб, об который можно сломать зубы

Хлеб с опасным сюрпризом приобрел в магазине корреспондент издания.
«Размерами фрагмент плитки — примерно со спичечный коробок, не такой уж и маленький», — рассказал журналист.
В комментариях к записи житель Одессы отметил, что в прошлом именно четвертый хлебозавод делал самый лучший хлеб в городе.
Затем, по его словам, хлебозавод купили владельцы из другого региона, и он теперь «никакой не "одесский"».
Ранее во Львовской области покупатель приобрел хлеб для бутербродов, внутри которого он обнаружил раздавленного комара.