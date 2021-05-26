Продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин 26 мая рассказал «Собеседнику», что собрался жениться. Его очередной избранницей стала некая Ольга из Краматорска

Впервые о существовании Ольги Разин заявил осенью прошлого года, тогда он акцентировал внимание на том, что его избранница «из дружественной и любимой им страны Украины».

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«Мы с Олей заговорили о семье, о детях. Надеюсь, наши планы осуществятся… Мы дружим уже пять лет. Познакомились на моих гастролях, она была поклонницей. В тот момент мы с женой Маританой уже не жили вместе», — рассказал продюсер.

Маритана Разина — четвертая жена продюсера и, по информации СМИ, не последняя, журналисты сообщали о том, что Разин женился еще раз на певице Наталье Грозовской, которая в настоящее время проживает в американском Лас-Вегасе.

Между тем сам Разин утверждает, что все его предыдущие жены кандидатуру Ольги одобряют и не против его нового брака.

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Андрей Разин — российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель «Ласкового мая». Его имя внесено в скандально известную базу «Миротворец», а въезд на Украину закрыт, несмотря на личные обращения Разина к своему бывшему коллеге, а ныне президенту страны Владимиру Зеленскому.