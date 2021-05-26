Впервые о существовании Ольги Разин заявил осенью прошлого года, тогда он акцентировал внимание на том, что его избранница «из дружественной и любимой им страны Украины».
По словам Разина, возможно, он бы еще долго собирался с мыслями о свадьбе, но смерть его 16-летнего сына от сердечного приступа заставила задуматься о важном.
«Мы с Олей заговорили о семье, о детях. Надеюсь, наши планы осуществятся… Мы дружим уже пять лет. Познакомились на моих гастролях, она была поклонницей. В тот момент мы с женой Маританой уже не жили вместе», — рассказал продюсер.
Маритана Разина — четвертая жена продюсера и, по информации СМИ, не последняя, журналисты сообщали о том, что Разин женился еще раз на певице Наталье Грозовской, которая в настоящее время проживает в американском Лас-Вегасе.
Между тем сам Разин утверждает, что все его предыдущие жены кандидатуру Ольги одобряют и не против его нового брака.
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Андрей Разин — российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель «Ласкового мая». Его имя внесено в скандально известную базу «Миротворец», а въезд на Украину закрыт, несмотря на личные обращения Разина к своему бывшему коллеге, а ныне президенту страны Владимиру Зеленскому.