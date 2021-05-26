Украинская пенсионерка, 82-летняя Нина Колодницкая из Винницкой области, завела аккаунт в социальной сети TikTok, чтобы бесплатно делиться со всеми желающими бытовыми советами. Неожиданно пожилая дама стала знаменитостью, набрав 85 тысяч подписчиков. Об этом 26 мая написал «Типичный Херсон»

«Подружиться» с TikTok пожилой даме помогла ее 12-летняя внучка Алена, а контент создает сама пенсионерка. Например, в одном из роликов она рассказывает, как сварить вкусные вареники с капустой. Подписчикам женщина посоветовала обратить внимание на их размер, ведь он имеет большое значение, поскольку это влияет на вкус.

УКРАИНСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ ОДЕНУТ КИТАЙЦЫ.

В другом видео блогерша посоветовала фолловерам не выбрасывать слегка подпорченный лук, а высадить его в ящик или горшок, растение прорастет, и можно будет насладиться вкусом уже не репчатого, а зеленого лука.

Пенсионерка мечтает научиться выходить в эфир TikTok самостоятельно и даже заказала на свой 83-й день рождения новый смартфон.