«Подружиться» с TikTok пожилой даме помогла ее 12-летняя внучка Алена, а контент создает сама пенсионерка. Например, в одном из роликов она рассказывает, как сварить вкусные вареники с капустой. Подписчикам женщина посоветовала обратить внимание на их размер, ведь он имеет большое значение, поскольку это влияет на вкус.
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В другом видео блогерша посоветовала фолловерам не выбрасывать слегка подпорченный лук, а высадить его в ящик или горшок, растение прорастет, и можно будет насладиться вкусом уже не репчатого, а зеленого лука.
Пенсионерка мечтает научиться выходить в эфир TikTok самостоятельно и даже заказала на свой 83-й день рождения новый смартфон.