После продолжительной болезни скончался актер, народный артист Украины Ярослав Гаврилюк. Об этом на своей странице в Facebook 25 мая сообщил журналист Олег Вергелис

Коронавирус убил почти 47 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Ярослава Гаврилюка стали осложнения от коронавирусной инфекции. Артисту было 69 лет.

Гаврилюк стоял у истоков Киевского молодого театра, отдав служению сцене более 40 лет. Самыми известными ролями актера стали работы в спектаклях «За двумя зайцами», «Гагарин и Барселона», «Зачарованный», «Город Солнца», «Коварство и любовь», «Уступи место».

Киноманы помнят артиста и по значимым ролям в кино, в частности, в фильмографии артиста есть такие ленты, как «Вавилон XX», «Такая поздняя, такая теплая осень», «Грачи», «Молитва о гетмане Мазепе».