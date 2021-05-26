Можно сколько угодно говорить о том, что за 7 лет войны в Донбассе Вооруженные силы Украины стали гораздо боеспособнее и получили новое вооружение и военную технику, но никакого прогресса нет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко о главном: пресс-конференция Зеленского © Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Если сравнить украинскую армию образца 2014 года с сегодняшней украинской армией, то сегодня она значительно хуже, потому что в то время эта была более-менее регулярная армия, оснащенная хотя бы старой бронетехникой, а сейчас это вообще непонятно что, подчеркнул эксперт.

По его мнению, сейчас ВСУ превратились в обыкновенные банды, которые сидят в окопах на линии разграничения, зарабатывают на контрабанде и занимаются обстрелами.

«В таких ситуациях любая армия разлагается. А уж украинская и подавно. Не надо же забывать, что украинская армия в эти окопы не хотела идти. Пришлось серьезно поменять кадровый состав, для того чтобы ее загнать», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что многочисленные «герои АТО» в разных городах Украины ведут асоциальный образ жизни и совершают множество преступлений именно потому, что они привыкли к такому образу жизни в армии.

Такую армию можно поднять в атаку на позиции ДНР/ЛНР один раз, но эта атака может завершиться крахом всего украинского государства, резюмировал специалист.