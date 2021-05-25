Школьник вместе с другом отдыхал в парке. По предварительной информации, там же дети нашли неизвестную легковоспламеняющуюся жидкость. Один из них решил облиться ею и поджечь себя.
«Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела. Обожжены и внутренние органы. Есть предположение, что школьник сделал это ради эпического видео в социальных сетях, но все закончилось трагически. Сейчас парень находится в реанимации», — говорится в сообщении.
В больнице сообщили, что состояние ребенка стабильно тяжелое.