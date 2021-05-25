В Днепре 12-летний мальчик поджег себя, чтобы снять «эпичное» видео для соцсетей. Об этом 24 мая сообщил портал MV.org.ua

Поджегший себя пациент чуть не спалил украинскую больницу © -gregg- / flickr

«Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи установили, что у него обгорело 65% тела. Обожжены и внутренние органы. Есть предположение, что школьник сделал это ради эпического видео в социальных сетях, но все закончилось трагически. Сейчас парень находится в реанимации», — говорится в сообщении.

В больнице сообщили, что состояние ребенка стабильно тяжелое.