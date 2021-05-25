Для теста потребуется: 220 г овсяных хлопьев, 150 г пшеничной муки, 150 г ржаной муки, 200 г сахара, 250 г сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 яйцо, 1 чайная ложка корицы. В качестве начинки можно добавить 50 г изюма.
Сначала нужно смолоть овсяные хлопья в блендере. В миске добавить к ним муку, сахар, разрыхлитель, изюм, корицу, масло и яйцо. Замесить тесто, при необходимости добавить несколько столовых ложек ледяной воды. Затем тонко раскатать тесто и нарезать печенье, используя любые формы.
Сам повар использовал формы в виде елок и человечков, заявив, что использовать их только на Новый год — стереотип.
«Вырежьте любые формы, которые вам нравятся. Можно даже непристойные слова. Вы сами боссы на своей кухне. Поэтому делайте, как чувствуете», — призвал Клопотенко.
Затем печь в духовке при 180 градусах в течение 25 минут. Готовое печенье можно разрисовать пищевыми красителями.