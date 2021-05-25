Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, который заявил о гастрономической оккупации Украины со стороны СССР, поделился 23 мая в Instagram рецептом «крутого» овсяного печенья

«Будете визжать»: повар-русофоб предложил приготовить на Пасху украинские «верещаки» © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Сначала нужно смолоть овсяные хлопья в блендере. В миске добавить к ним муку, сахар, разрыхлитель, изюм, корицу, масло и яйцо. Замесить тесто, при необходимости добавить несколько столовых ложек ледяной воды. Затем тонко раскатать тесто и нарезать печенье, используя любые формы.

Сам повар использовал формы в виде елок и человечков, заявив, что использовать их только на Новый год — стереотип.

«Вырежьте любые формы, которые вам нравятся. Можно даже непристойные слова. Вы сами боссы на своей кухне. Поэтому делайте, как чувствуете», — призвал Клопотенко.

Затем печь в духовке при 180 градусах в течение 25 минут. Готовое печенье можно разрисовать пищевыми красителями.