Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, которого исключили из фракции «Слуги народа», рассказал о дальнейших политических планах в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky news 24 мая

«Наконец-то»: Шевченко прокомментировал исключение из фракции «Слуга народа» © president.gov.by

Шевченко заявил, что президентская фракция предала интересы избирателей. Он опроверг слухи о том, что якобы планирует отбирать голоса у «Слуги народа» в пользу ОПЗЖ или создать новую партию вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

«В том числе я буду делать силовой блок… Это бывшие беркутовцы, собирать общественное движение. Я говорю об этом прямо и не боюсь. Должен противостоять националистам, которые у нас в Украине есть, развелись», — сказал он.

По словам Шевченко, для него важен не новый политический проект, а показать народу Украины «другой путь, другую дорогу».

«Наш путь — самостоятельная Украина, которая не должна слушать ни Россию, ни Америку, ни какой-нибудь Европейский Союз. И она должна помириться со всеми соседями», — добавил Шевченко.

Ранее Шевченко провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. После этого руководство партии пообещало наказать депутата, так как официальный Киев не признал победу Лукашенко на президентских выборах в 2020 году.