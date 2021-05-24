Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. Об этом 24 мая он заявил на форуме «Украина 30. Земля», который транслировали украинские телеканалы

Эксперт сказал, правда ли Зеленскому обещали миллиарды долларов за открытие рынка земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Закон предоставляет органам местного самоуправления полномочия менять целевое назначение частных земельных участков.

В Главном юридическом управлении Верховной Рады отметили, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.

Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

С 16 марта депутаты рассмотрели 3128 правок ко второму чтению документа. Двадцать восьмого апреля Рада приняла соответствующий проект закона. Принятие документа в зале сопровождалось криками «позор».