В частности, речь идет о законопроекте, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
Закон предоставляет органам местного самоуправления полномочия менять целевое назначение частных земельных участков.
В Главном юридическом управлении Верховной Рады отметили, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.
Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров.
Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
С 16 марта депутаты рассмотрели 3128 правок ко второму чтению документа. Двадцать восьмого апреля Рада приняла соответствующий проект закона. Принятие документа в зале сопровождалось криками «позор».