Наибольшую поддержку среди кандидатов в мэры Харькова имеет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Об этом свидетельствуют обнародованные 23 мая результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) за 12-19 мая

«Потерянные годы, беспредел». Харьковский политик о том, что реально происходит в городе © paul-itk.livejournal.com Отмечается, что сначала людям показывали список только с именами потенциальных кандидатов, а затем — тот же перечень, но с указанием субъектов выдвижения. В обоих случаях каждый десятый (10,3% и 10,4% соответственно) заявил, что не пошел бы на выборы. Чуть больше опрошенных (11,1% и 11% соответственно) затруднились с ответом.

Если не указывать субъект выдвижения, среди предложенного перечня кандидатов наибольшую поддержку имеет Терехов — за него проголосовали бы 27,6% среди всех респондентов и 36,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте — экс-мэр Харькова Михаил Добкин. Его готовы поддержать 16,3% среди всех респондентов и 21,5% среди тех, кто определился с выбором. Далее следуют нардепы Юлия Светличная (соответственно, 11,5% и 15,2%), Евгений Мураев (8,9% и 11,7%) и Александр Фельдман (5,3% и 6,9%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

За Терехова как выдвиженца «Блока Кернеса — Успешный Харьков» готовы проголосовать чуть больше (29% от всех респондентов и 38,2% от определившихся с выбором). Указание в качестве субъекта выдвижения Добкина партии «Христианские социалисты» практически не повлияло на его поддержку — в этом случае за него готовы голосовать 16,4% от всех опрошенных и 21,6% от определившихся с выбором.

При ответе на вопрос, за кого из кандидатов вы не проголосовали бы ни при каких условиях, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Более четверти (27,4%) назвали Добкина, чуть меньше (22,4%) — Фельдмана. Антирейтинг остальных потенциальных кандидатов ниже 17,5%.

Больше всего респондентов (42,3%) считают, что, если бы выборы городского головы проходили сейчас, победил бы Терехов. Еще 17% верят в победу Добкина. В возможность победы кого-либо из остальных кандидатов верят еще меньше респондентов.

Также, по результатам исследования, почти половина (48%) опрошенных жителей города ответили, что события в Харькове развиваются в правильном направлении, около трети (32,8%) придерживаются противоположной точки зрения. При этом почти каждый пятый респондент (19,3%) затруднился с ответом.

Отвечая на вопрос, какая сфера должна стать приоритетной для нового состава горсовета, респонденты могли выбрать несколько вариантов из предложенного им списка из 19 пунктов. Более двух третей (68,3%) опрошенных выбрали медицину. Также в топ-5 приоритетных направлений вошли ремонт жилфонда (54,1%), внутриквартальные дороги (49,6%), соцзащита населения (45,4%), а также дворы и придомовые территории (41,5%).