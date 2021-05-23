Оппозиционные политические партии Белоруссии: коммунисты, либералы и «зелёные»
Оппозиционные политические партии Белоруссии: коммунисты, либералы и «зелёные»
© РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
В этот день самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился основатель экстремистского канала Telegram-канала Nexta, главред также экстремистского Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Он был задержан.

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича… Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO», — написала Тихановская в Telegram.

Экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядках в Белоруссии.