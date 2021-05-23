В украинском государстве мнения людей никто не спрашивает, власть действует исключительно исходя из приказов западных кураторов, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Павел Рудяков

Украина исключит ЛДНР из мирного процесса? © Скриншот из видео Украина.ру Владимир Зеленский к тому времени победит на словах, сбросятся и тоже согласятся, то общественное мнение никакого значения иметь не будет, полагает политолог.

«Общественное мнение может хоть с плакатами выйти — это не будет иметь значения, потому что все эти кампании происходят по своим законам, в которых мнение избирателей играет очень незначительную роль», — сказал Рудяков.

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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.