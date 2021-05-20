Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского показала, что избирательная кампания еще не начата, но ее сценарий уже пишется и нужные сигналы разосланы, считает украинский политолог Павел Рудяков

Бескрылая конференция. Что показал первый час общения Зеленского с прессой © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.

Начал президент с обещания построить страну без олигархов — «для 40 миллионов украинцев, а не для сотни из Forbes», — а также бороться с контрабандистами, пропагандистами, криминальными авторитетами, ворами в законе и прочим деструктивным элементом.

Говоря о внутренней политике, Зеленский ответил на вопросы про увольнение Андрея Коболева и членов набсовета НАК «Нафтогаз», про отставку министра здравоохранения Максима Степанова, про обыски у мэра Киева Виталия Кличко, про «приговор» экс-президенту Петру Порошенко и про «дебилов» в команде.

Традиционно были затронуты темы Донбасса (вынесение вопроса урегулирования в регионе на всеукраинский референдум) и Крыма (инициатива «Крымская платформа»).

Говоря о вероятности выдвижения на второй президентский срок, Зеленский был лаконичен и сказал, что отвечать на такой вопрос пока рано.

Что касается внешней политики, то, комментируя возможную отмену США санкций против «Северного потока – 2», украинский лидер назвал такой сценарий личным проигрышем президента США Джо Байдена. Зеленский выразил опасение, что Москва может надавить на Вашингтон, и предпочел не высказывать свое мнение о президенте РФ Владимире Путине до завершения войны в Донбассе.

«Загонять их в угол не будут»: Зеленский рассказал, как расправится с олигархами © REUTERS, Gleb Garanich Павел Рудяков рассказал изданию Украина.ру.

— Впечатление от пресс-конференции у меня лучше, чем я ожидал, поскольку все-таки моментами было похоже на президентский уровень, хотя действия президента Зеленского последние полгода как раз не соответствуют этому уровню. Всегда было видно, что его представление о том, что происходит в стране, и своей роли в этом далеки от того, что реально происходит в жизни. Поэтому я думал, что будет хуже — это такой защитный рефлекс, чтобы не расстраиваться.

В целом из услышанного можно сделать вывод, что все будет в таком же подвешенном, несистемном состоянии у нас находиться — никакой работы, которую можно будет назвать действительно системной работой по преодолению кризиса в государстве, реагированию на вызовы и угрозы, в ближайшее время ожидать не приходится, поскольку есть несколько треков, по которым окружение Зеленского его запустило, и вот он по этим дорожкам бежит. Это диджитализация («Государство в смартфоне»), «Большое строительство» — это все то, что потом будет предъявляться избирателю, когда он пойдет на второй срок.

Я думаю, что избирательная кампания еще не начата, но сценарий уже пишется. Ребята-сценаристы там толковые, соответственно, тезисы придумываются, по сериям разбрасываются. Рано об этом сейчас говорить, но я думаю, что он будет идти победителем, потому что эта пресс-конференция формирует образ такого сильного, победного государственного деятеля, который контрастирует с тем, как президент воспринимается пусть не во всем общественном сознании Украины, но по крайней мере в значительной части. Он продолжает играть роль такого реформатора, которым не является.

Зеленский ушел от ответа на вопрос о втором сроке © REUTERS, Gleb Garanich

Если говорить о сигналах, то был дан сигнал американцам: сколько раз он повторил «международные партнеры, международные партнеры, я послушен, я хорош!». Был дан сигнал [председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору] Медведчуку, что закончена его эпоха, хотя его эпохи никогда и не было. Также был сигнал [олигарху Игорю] Коломойскому, что мне было странно, которого он упомянул в общем списке «побежденных олигархов» с Медведчуком. Мне кажется, это преувеличение.