Те, кто ездил в Россию на чемпионат мира по футболу, — это далеко не средние латиноамериканцы. Это люди, принадлежащие к привилегированной части населения. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Яснский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского

«По своему опыту работы в туризме (эта история пока закончилась из-за пандемии) могу сказать, что совершенно нетрудно привезти людей в любую из самых бедных стран Латинской Америки, где они могут находиться на территории 8-10% привилегированного населения с определенным уровнем комфорта и безопасности. Если их это не интересует, они никогда не увидят бедность», — указал Ясинский.

По его словам, жизнь большинства латиноамериканцев (притом что жизнь в разных странах региона, конечно, разная) — это выживание, это борьба за кусок хлеба каждый день, это невозможность дать своим детям нормальное образование, которое стало бы каким-то социальным лифтом.

Пандемия коронавируса в Латинской Америке намного реальнее ощутима, чем здесь, в России, никто никого не лечит, выживает сильнейший или богатейший, или же тот, кто может себе это позволить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.