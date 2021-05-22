Сейчас высказываются опасения, что крупные агропромышленные компании на Украине будут заниматься исключительно техническими культурами (рапс, овес, кукуруза), и это может привести к дефициту картошки, помидоров и огурцов.
«Этого точно не будет. У нас же разные олигархи. Просто есть те, которые на виду, а есть Гордий, которая занимается огурцами и помидорами. Они занимаются тепличным бизнесом. У нас все развивается, не только технические культуры», — пояснил эксперт.
По его мнению, гораздо больший риск состоит в том, что на Украине появятся 10-12 крупных агробизнесменов, которые будут владеть всем 90% всех сельскохозяйственных земель, и только 10% из них достанутся простым фермерам.
«Сейчас говорят, что рынок земли принимали для МВФ. Но это чушь. Это требовали олигархи. Причем тут МВФ? Потому что у нас есть люди, которые арендуют десятки тысяч гектаров, а со временем будут собственники, которые будут владеть миллионами гектаров земли», — указал Охрименко.
Понятно, что формально есть ограничения на право владеть землей, но на Украине их легко обойти, и эти латифундисты их обойдут, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.