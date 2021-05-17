На Украине нет никакой деолигархизации. Это просто красивый термин, который прикрывает перегруппировку олигархов с использованием государственного рэкета, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Киевский журналист Скачко сказал, что сделают с Зеленским олигархи ради защиты своих активов © Скриншот из видео Украина.ру

- Александр, в связи с домашним арестом Медведчука стали высказываться разные точки зрения на деолигархизацию Украины. Одни говорят, что это только начало, другие — что этим все и ограничится. А что вы думаете по этому поводу?

— Да нет никакой деолигархизации. Это просто красивое слово. Олигархи были, есть и будут, и на сегодняшний момент президент Владимир Зеленский полностью зависит от украинских олигархов. Да, есть некоторые олигархи, которые не нашли общий язык с Зеленским, в том числе Медведчук. Но есть большое количество олигархов, которые дружат с Зеленским, а Зеленский дружит с ними.

К сожалению, сейчас просто идет перегруппировка олигархов с использованием государственного рэкета. То, что мы видим в отношении Медведчука, — это рэкет. Ему пытаются создать проблемы как бизнесмену, но я надеюсь, что Медведчук отобьется и спасет часть имущества. Потому что когда начинается перераспределение собственности, сама собственность может разориться. А это очень плохо для экономики страны.

Кроме того, есть риск, что если у Зеленского получится эта затея, он может и других олигархов разорить. А это неправильно. Потому что разорение олигархов очень сильно бьет по экономике страны.

- То есть вы не думаете, что транснациональные корпорации (ТНК) хотели бы выдавить украинских олигархов и установить контроль над ключевыми активами страны?

— Нет. Украинские олигархи отличаются одним. Они могут говорить все что угодно, но чужих не пускают. Никогда. Если вы внимательно посмотрите, то ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Порошенко ни одна зарубежная транснациональная корпорация в Украину не зашла. Были попытки. Но они случайно все разорились. Их не пустят.

К тому же, честно говоря, на Украине нет ничего такого интересного. Да, время от времени президент говорит об инвестиционной привлекательности, но это смешно. Единственное, что есть интересного в Украине, так это земля и аграрный сектор. Машиностроение неинтересно, химия неинтересна, энергетика неинтересна, металлургия три раза неинтересна.

Торговля? У нас есть зарубежные сети, но большая ее часть принадлежит украинским компаниям. То же самое в аграрном секторе. У нас есть как бы иностранцы, но, черт возьми, это наши люди, которые действуют через офшоры. Здесь надо учитывать специфику украинского бизнеса.

- А земля тоже достанется «нашим людям»?

— У нас, если внимательно изучать этот вопрос, то очень трудно разобраться, кто где собственник. У нас очень много офшоров, путаница невероятная.

Повторюсь, есть часть олигархов, которые подружились с Зеленским и проводят свою политику, и есть часть, которую они хотят разорить. Дело Медведчука — это чистый рэкет, какие красивые лозунги там бы ни звучали.

- У кого из олигархов сейчас наиболее сильные позиции?

— Ну как у кого? У самого главного, у Рината (Ахметова). У Косюка сильные позиции в аграрном секторе, у Пинчука сильные позиции. Вы же видите, как они хорошо живут и удачно развивают бизнес. Даже Порошенко. Возьмите последний рейтинг агроолигархов — у него третье место. Все гениальное просто. У него борьба с Зеленским мифическая. Он еще богаче стал.

- А Коломойский?

— Коломойский как раз немножко заигрался. Коломойский почему-то посчитал, что он сможет влиять на Зеленского. Хотя еще в 2019 году говорили, что так не будет. На сегодняшний момент он немножко просел и сейчас пытается найти общий язык с Зеленским. Что-то он уже нашел. Сейчас он в такой ситуации, что либо он договорится с Зеленским, либо повторит судьбу Медведчука.

- Вы в предыдущих интервью говорили, что у Украины есть экономические перспективы, поскольку спрос на продовольствие будет всегда. И в связи с этим высказываются опасения, что компании будут заниматься исключительно техническими культурами (рапс, овес, кукуруза), и это может привести к дефициту картошки, помидоров и огурцов. Как вы можете это прокомментировать?

— Этого точно не будет. У нас же разные олигархи. Просто есть те, которые на виду, а есть Гордий, которая занимается огурцами и помидорами. Они занимаются тепличным бизнесом. У нас все развивается, не только технические культуры.

Но тут есть другой риск. Есть большая вероятность, что у нас в стране будет 10-12 крупных агробизнесменов, которые будут владеть всем. Такое вполне возможно, что 90% будут принадлежать агрохолдингам, и 10% — фермерам.

Сейчас говорят, что рынок земли принимали для МВФ. Но это чушь. Это требовали олигархи. Причем тут МВФ? Потому что у нас есть люди, которые арендуют десятки тысяч гектаров, а со временем будут собственники, которые будут владеть миллионами гектаров земли. Да, у нас есть ограничения, но на Украине их легко обойти, и их обойдут. Действительно, может быть ситуация, что на Украине будет кучка своих олигархов-латифундистов.

- Возможно ли еще возобновление экономического сотрудничества с Россией?

— Я думаю, что все-таки возможно. Вернее, сейчас это кажется невозможным, потому что у нас политики заболтали экономику. У нас политики забалтывают даже те сферы, где можно было бы проводить сотрудничество.

Когда эта антироссийская истерия слегка уляжется, украинские олигархи все же найдут общий язык с Россией. Нельзя же постоянно быть в состоянии войны, это же абсурд. Тем более что есть много интересных бизнес-направлений, которые нужны и Украине, и России.

Та же энергетика. Можно сколько угодно говорить, что у нас европейский газ, но все же понимают, что это «Газпром». Это простейший пример.