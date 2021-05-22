Дмитрий Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.
Эксперт уточнил, что к Фирташу у американского законодательства есть системные претензии, и американцы уже поняли, что Фирташ вряд ли может сказать что-то ценное про президента России Владимира Путина.
«В 2014 году американцы думали, что Фирташ может предоставить им чуть ли не эзотерические знания о Путине и стать ключом, чтобы влиять на Путина. Прошло уже семь лет, много воды утекло, и все, что они хотели узнать о Путине, они уже узнали из других источников», — указал Бондаренко.
Как сказал один из украинских политиков, Фирташ знает о Путине не больше, чем о голодоморе, и именно этим вызван тот факт, что к нему сейчас проявляют не слишком большой интерес, чем это было раньше, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.